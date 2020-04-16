Индекс самоизоляции в Иркутске на 15 апреля 2020 года составил 2,1 балла
Сибиряки коронавируса не бояться. Смело выходят на улицу. Подтверждает это статистика сервиса «Яндекс Карты». По свежим данным на 11 утра, индекс самоизоляции в Иркутске на 15 апреля составил 2,1 балла. А это значит, что на улицах много людей, несмотря на то, что прогулки в оживленных местах опасны. Есть риск заразиться инфекцией.
Отметим, что индекс самоизоляции в Иркутске на 15 апреля ниже, чем в других городах. В соседнем Ангарске показатель составил 2,6 балла. В Бурятии еще больше тех, кто остается дома. Улан-Удэ дали 2,8 балла. Возможно, это связано с тем, что случаев заражения коронавирусом там больше. Хуже ситуация на Дальнем Востоке. В Хабаровске жители изолировались на 1,7 балла. Не соблюдают правила и во Владивостоке, которому поставили 1,5 балла. Самый низкий показатель в Благовещенске, где индекс самоизоляции всего 1 балл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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