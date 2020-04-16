Индекс самоизоляции в Иркутске на 15 апреля 2020 года составил 2,1 балла

16 Апр 2020 2020-04-16T06:52:34+03:00

Индекс самоизоляции в Иркутске на 15 апреля ниже, чем в других городах региона

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Сибиряки коронавируса не бояться. Смело выходят на улицу. Подтверждает это статистика сервиса «Яндекс Карты». По свежим данным на 11 утра, индекс самоизоляции в Иркутске на 15 апреля составил 2,1 балла. А это значит, что на улицах много людей, несмотря на то, что прогулки в оживленных местах опасны. Есть риск заразиться инфекцией.

Отметим, что индекс самоизоляции в Иркутске на 15 апреля ниже, чем в других городах. В соседнем Ангарске показатель составил 2,6 балла. В Бурятии еще больше тех, кто остается дома. Улан-Удэ дали 2,8 балла. Возможно, это связано с тем, что случаев заражения коронавирусом там больше. Хуже ситуация на Дальнем Востоке. В Хабаровске жители изолировались на 1,7 балла. Не соблюдают правила и во Владивостоке, которому поставили 1,5 балла. Самый низкий показатель в Благовещенске, где индекс самоизоляции всего 1 балл.

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ИСТОЧНИК KP.RU