Сибиряк сбросил возлюбленную с балкона пятого этажа
Небольшую компанию 12 апреля в своей квартире собрал друг влюбленной пары из города Железногорск-Илимский, что в Иркутской области. Приятели решили вместе приятно провести время. Однако скоро всеобщее веселье омрачила ссора между сожителями. Казалось бы, еще немного и они найдут общий язык. Но решить конфликт мирно не получилось. Разъяренный мужчина сбросил подругу с балкона пятого этажа
«Очевидцы происшествия рассказали, что пытались отговорить мужчину. Но старания были напрасны, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. После случившегося свидетели сами задержали подозреваемого и передали его сотрудникам полиции».
После падения 32-летней женщине удалось выжить . Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. На ее сожителя завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU