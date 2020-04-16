Сибиряк сбросил возлюбленную с балкона пятого этажа

16 Апр 2020 2020-04-16T07:21:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Небольшую компанию 12 апреля в своей квартире собрал друг влюбленной пары из города Железногорск-Илимский, что в Иркутской области. Приятели решили вместе приятно провести время. Однако скоро всеобщее веселье омрачила ссора между сожителями. Казалось бы, еще немного и они найдут общий язык. Но решить конфликт мирно не получилось. Разъяренный мужчина сбросил подругу с балкона пятого этажа

«Очевидцы происшествия рассказали, что пытались отговорить мужчину. Но старания были напрасны, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. После случившегося свидетели сами задержали подозреваемого и передали его сотрудникам полиции».

После падения 32-летней женщине удалось выжить . Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. На ее сожителя завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU