Компания Apple презентовала новый iPhone SE

16 Апр 2020 2020-04-16T07:57:42+03:00

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15 апреля компании Apple презентовала новый IPhone SE. Усовершенствованную версию телефона ждали еще в 2018 году, но выход состоялся только в 2020. Внешне гаджет напоминает предыдущие версии. Однако как утверждают создатели, функции обновленной модели приятно удивят владельцев смартфона.

«В новом IPhone SE встроен процессор A13 Bionic, а также дисплей Retina HD 4,7”, - сообщает сайт KP.RU. Появилась возможность снимать видео в формате 4К, усовершенствован Touch ID и портретный режим, а аккумулятор стал намного мощнее».

В линейке представлены три варианта цвета IPhone SE: белый, черный и красный. Сколько придется потратить на новую модель смартфона, зависит от объема встроенной памяти - 64, 128 или 256 гигабайта. Минимальная цена усовершенствованной версии – 39 тысяч рублей. Старт продаж назначен на 24 апреля, но заказать новинку можно на день раньше – 23 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU