2020-04-16T08:48:53+03:00
Здоровье

Научный сотрудник МГУ рассказал, у кого может быть иммунитет к коронавирусу

Евгений Шилов выступил на научной конференции и ответил на главные вопросы о новом заболевании
Анна ПОПОВА
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Научный сотрудник МГУ рассказал, у кого может быть иммунитет к коронавирусуНаучный сотрудник МГУ рассказал, у кого может быть иммунитет к коронавирусуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На конференции "Правда и мифы о коронавирусе" старший научный сотрудник факультета биологии МГУ Евгений Шилов ответил на самые важные вопросы о распространении COVID 19. Корреспондент KP.RU выделил главные тезисы из его выступления.

Основной причиной такого быстрого распространения коронавируса является не его высокая заразность, а отсутствие у людей иммунитета к этому заболеванию. Есть теория, что те, кто перенес атипичную пневмонию 15 лет назад, имеют устойчивость к COVID 19, поскольку эти вирусы похожи по структуре. Но однозначного подтверждения этому пока нет.

Тяжело болеют коронавирусом не только те, у кого слабый иммунитет. Многое также зависит от концентрации вируса в организме и путей заражения. Например, существует предположение, что те, кто заразился через слизистые носа, переносят болезнь легче, чем те, к кому в организм он попал через ротоглотку.

У тех, кто переболел COVID 19 вырабатываются антитела к этому вирусу - но в организме они сохраняются только 4 недели. Тем не менее, остаются клетки памяти, которые помогут быстрее справляться с болезнью. И тогда выздоровление будет проходить не за две недели, а за несколько дней. А случаи повторного тяжелого заражения связаны скорее с ошибками в диагностике: медработники спешат быстрее выписать выздоравливающего пациента, который на самом деле еще не успел окончательно вылечиться.

Введение заболевшим сыворотки крови тех, кто уже вылечился от коронавируса - это не новый метод лечения, ему более 100 лет, и он отлично зарекомендовал себя. Вот только в ситуации с COVID 19 еще очень мало выздоровевших реципиентов, которые просто не смогут помочь сотням тысяч заразившихся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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