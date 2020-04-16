Братчанин украл забытые в банкомате 8 тысяч рублей

16 Апр 2020 2020-04-16T08:25:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские разыскивают сибиряка, которые украл деньги из банкомата. Купюры в одном из залов самообслуживания на улице Мира в Братске забыл предыдущий посетитель. Мужчине, забравшему чужое, удалось скрыться, но он не учел то, что попал в объектив камер наблюдения.

Все произошло 19 марта, около 15 часов, когда братчанин зашел в офис самообслуживания, чтобы обналичить 8 тысяч рублей. Молодой человек уже предвкушал радость будущих покупок, забрал карту и ушел. Спустя время он вспомнил, что деньги так и остались лежать в банкомате. Но сбережений ни на карте, ни в терминале не оказалось. Пришлось обратиться за помощью в полицию.

«Первой подозреваемой стала женщина. Ее причастность к краже не подтвердилась,- сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Позже удалось выяснить, что деньги присвоил другой посетитель, которые забрал купюры и сразу вышел из зала.

Полицейские сообщают особые приметы разыскиваемого: молодой человек высокого роста. Был одет в черную трикотажную шапку, темно-синюю куртку с капюшоном более светлого оттенка. Сыщики просят, тех, кто узнал мужчину, обратится в ближайший отдел полиции

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU