Более 100 водителей оштрафовали за нарушение самоизоляции в Иркутской области

16 Апр 2020 2020-04-16T08:28:34+03:00

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Полицейские продолжают контролировать соблюдение режима самоизоляции жителями Иркутской области. Только за одни сутки инспекторы ГИБДД выдали водителям, у которых не было при себе справки от работодателя о беспрепятственном передвижении 3819 уведомлений о соблюдении режима самоизоляции.

- На 106 водителей региона составили протоколы по статье «Нарушение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения», - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – 51 из них в Иркутске. Материалы направят в суд. Нарушителям грозит предупреждение, либо штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, в Иркутске проверили 2318 торговых точек. Нарушения правил работы нашли у 70 предпринимателей. Из проверенных 969 точек, которым не разрешено работать в нынешних условиях, семь продолжали свою деятельность - это ателье, ломбард, промтоварные магазины, парикмахерская в торговом центре, пункт общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU