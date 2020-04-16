В России расширят меры поддержки предпринимателей, терпящих убытки из-за коронавируса
На совещании с правительством Владимир Путин потребовал расширить список частных предприятий, которым нужно оказать поддержку в связи с коронавирусом, и изменить меры для их поддержки. Глава государства отметил, что наибольшие убытки в период пандемии несут не только предприниматели, работающие в сфере туризма, общепита и гостиничного дела, но и небольшие компании, которые специализируются на непродовольственных товарах, сообщает KP.RU.
"Чтобы рассчитать объем финансовой поддержки для каждого предприятия малого и среднего бизнеса, нужно учитывать численность работников по состоянию на 1 апреля, - заявил Владимир Путин. - Помощь будет выделяться в размере 12130 рублей на каждого сотрудника в месяц. Эти средства должны пойти на неотложные нужды - в том числе на сохранение зарплаты персонала в период пандемии".
Вот только, чтобы получить эти деньги, частный предприниматель должен выполнить одно важное условие: оставить на работе не менее 90 процентов штатных сотрудников по состоянию на 1 апреля. При соблюдении этого правила руководитель организации может подать документы на финансовую поддержку в течение месяца - начиная с 1 мая. А нужная сумма поступит на счет компании 18 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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