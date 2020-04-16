16 Апр 2020 2020-04-16T09:04:59+03:00

Больше миллиона российских семей обратились за выплатой из материнского капитала. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В центрах занятости состоит 735 тысяч человек, их число может стать больше

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С начала года безработица в России выросла на 6,36%. 44 тысячи человек лишились заработка. Официально на бирже труда зарегистрировано 735 тысяч человек. В прошлом году на учете в центрах занятости состояли 813 тысячи безработных. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков на совещании президента с членами правительства.

«Статистика по уровню безработицы в стране приведена без учета особенностей нерабочих дней из-за пандемии коронавируса, - сообщает сайт KP.RU. Чтобы получить объективную картину, нужно организовать ежедневный онлайн-мониторинг в сфере занятости.

Однако число безработных может увеличиться до 915 тысяч человек. На госпортале «Работа в России» 180 тысяч от россиян, которые хотят зарегистрироваться в качестве безработных.

Кроме того, те, кто встал на учет на бирже труда с начала марта, получат пособие в 12 тысяч 130 рублей. На каждого несовершеннолетнего ребенка семья получит доплату по 3 тысячи рублей.

Глава Минтруда также рассказал, что за ежемесячной выплатой в 5 тысяч рублей обратились больше 1 миллиона семей, имеющих право на получение материнского капитала.

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ИСТОЧНИК KP.RU