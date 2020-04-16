2020-04-16T09:34:44+03:00
Происшествия

Водитель «Лады» сбил 7-летнего первоклассника в Иркутской области

С незначительными травмами ребенка доставили в больницу
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Водитель «Лады» сбил 7-летнего первоклассника в Иркутской области.Водитель «Лады» сбил 7-летнего первоклассника в Иркутской области.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

ДТП на улице Олега Кошевого в Свирске произошло 15 апреля. 34-летний водитель за рулем «Лады» не успел затормозить и сбил 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу недалеко от пешеходного перехода. Первокласснику повезло – отделался синяками и ссадинами. С незначительными травмами ребенка доставили в больницу.

«Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Правовое решение будет принято после проверки».

Чтобы подобные ДТП не повторялись, полицейские просят родителей не подвергать своих детей опасности и объяснять малышам, что нужно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дороге.

Почему расформирован общественный совет при службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области?И чем это может «аукнуться» Иркутску?

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 100 водителей оштрафовали за нарушение самоизоляции в Иркутской области (подробности)

Водитель маршрутки из Бурятии нарушил режим самоизоляции (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще 5 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области
Проезд по улице Омулевского в Иркутске ограничат с 20 апреля
Количество больных ОРВИ в Иркутской области снизилось на 30 процентов
Интернет-мошенник украл у сибиряка 12 тысяч рублей
В 2020 году в Иркутске благоустроят более 60 дворов
Две иркутских больницы все еще закрыты на карантин из-за коронавируса
Как оформить пособие по безработице онлайн в Иркутской области
28 заболевших коронавирусом в Иркутской области заразились в регионе
Более 150 рыбаков каждый день выходят на тонкий лед в Осинском районе
Есть ли на улицах дети, проверяют в Иркутске
Игорь Кобзев: Нужно достучаться до каждого
Дети и подростки должны ходить по улицам Иркутска только со взрослыми
Медики смогут получить отсрочку по НДФЛ из-за коронавируса
Водитель «Лады» сбил 7-летнего первоклассника в Иркутской области