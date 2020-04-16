Водитель «Лады» сбил 7-летнего первоклассника в Иркутской области
ДТП на улице Олега Кошевого в Свирске произошло 15 апреля. 34-летний водитель за рулем «Лады» не успел затормозить и сбил 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу недалеко от пешеходного перехода. Первокласснику повезло – отделался синяками и ссадинами. С незначительными травмами ребенка доставили в больницу.
«Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Правовое решение будет принято после проверки».
Чтобы подобные ДТП не повторялись, полицейские просят родителей не подвергать своих детей опасности и объяснять малышам, что нужно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дороге.
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