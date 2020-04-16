2020-04-16T09:36:40+03:00
Общество

Медики смогут получить отсрочку по НДФЛ из-за коронавируса

Это нужно для того, чтобы стимулирующие выплаты дошли до врачей без каких-либо налоговых вычетов
Анна ПОПОВА
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Медики смогут получить отсрочку по НДФЛ из-за коронавирусаМедики смогут получить отсрочку по НДФЛ из-за коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На видеоконференции с членами правительства РФ 15 апреля Владимир Путин попросил оформить отсрочку вычета НДФЛ для врачей и среднего медицинского персонала, которые работают с больными коронавирусом. Сначала он попросил рассказать, как проводятся дополнительные стимулирующие выплаты медикам, но потом коснулся темы налогов. Глава государства заявил, что эти суммы в размере 80, 50 и 25 тысяч, предназначенные для медработников не должны облагаться налогом, и обязаны дойти до них в полном объеме, - сообщает KP.RU.

"Эти цифры - абсолютные, поэтому я хочу, чтобы все медики получили их, что называется, "чистыми", - объяснил Владимир Путин.

Проконтролировать отсрочку по НДФЛ Президент поручил министру финансов Антону Силуанову. Для этого он должен внести дополнительные поправки во все необходимые документы. Министр сообщил, что изменения вступят в силу уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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