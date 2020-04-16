Дети и подростки должны ходить по улицам Иркутска только со взрослыми

16 Апр 2020 2020-04-16T09:39:20+03:00

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Детям и подросткам из Иркутской области во время действия режима самоизоляции разрешено появляться на улицах с 7.00 до 21.00 только в сопровождении взрослых. А с 21.00 до 07.00 несовершеннолетние могут ходить только с родителями или законными представителями.

- Индекс самоизоляции в Иркутске, по данным «Яндекса», очень низкий, - подчеркнул врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. - На 13.00, 16 апреля – всего 2,0. Это недопустимо, особенно если на улице без необходимости находятся дети и подростки. Коронавирусом может заразиться любой человек - независимо от возраста. Призываю родителей проявить ответственность и не отпускать детей на улицу.

Напомним, что за прошлую неделю режим самоизоляции в регионе нарушили 125 подростков. Больше всего таких нарушителей выявили в Братске, Усть-Илимске, Иркутске и Ангарске. На родителей и законных представителей 112 несовершеннолетних составлены протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Еще 13 молодых людей, которым уже исполнилось 16 лет, будут привлечены к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации».

ИСТОЧНИК KP.RU