16 Апр 2020 2020-04-16T11:15:56+03:00

Более 150 рыбаков каждый день выходят на тонкий лед в Осинском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Из-за повышения дневных температур на Братском водохранилище появляется все больше любителей подледного лова. Но они даже не догадываются, какой опасности они себя подвергают, когда выходят на замерзший водоем. Несмотря на толщину льда до 60 сантиметров, он уже неоднородный и рыхлый, в некоторых местах на него выступает вода.

"В день инспекторы ГИМС проводят более 150 инструктажей с рыбаками в Осинском районе, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Также им ежедневно приходится выдворять со льда по 60 автомобилей. Из-за того, что некоторые местные жители реагируют на проверки агрессивно, вместе с сотрудниками службы спасения дежурят полицейские".

Только с начала марта 37 человек были привлечены к административной ответственности за то, что выходили или выезжали на тонкий лед на Братском водохранилище. Сотрудники МЧС напоминают: в весенний период выход на замерзшие водоемы вне оборудованных переправ особенно опасен.

ИСТОЧНИК KP.RU