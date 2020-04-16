28 заболевших коронавирусом в Иркутской области заразились в регионе

16 Апр 2020 2020-04-16T11:42:07+03:00

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По состоянию на 16 апреля число зарегистрированных случаев коронавируса в Иркутской области достигло 47. Причем 4 из заболевших уже выздоровели, еще 2 скончались. 41 человек по-прежнему находится в инфекционной больнице. Только 15 случаев завезены из-за границы. 28 человек подхватили вирус уже на территории Иркутской области, еще 4 заразились внутри семьи.

"Всего в Иркутской области провели 19,2 тысячи исследований на коронавирус, - рассказал руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Савиных. - За сутки обследовали 1192 человека".

У заразившихся коронавирусом в Иркутской области заболевание протекает по-разному. У 22 человек оно проходит бессимптомно, у 17 - симптомы ОРЗ, еще у 8 - признаки внебольничной пневмонии. Также среди пациентов с COVID 19 есть 6 детей в возрасте до 14 лет. Очаги вируса есть в Иркутском, Шелеховском, Нукутском и Аларском районах, а также в Иркутске, Ангарске, Усть-Куте, Братске и Осе.

ИСТОЧНИК KP.RU