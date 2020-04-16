16 Апр 2020 2020-04-16T12:03:19+03:00

Как оформить пособие по безработице онлайн в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Встать на учет в службе занятости можно не выходя из дома

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Жители Иркутской области сейчас больше всего беспокоятся о работе. Для многих страшнее остаться без рубля в кармане, чем заболеть коронавирусом. Из-за введенного в регионе режима самоизоляции все биржи труда закрыты. Но встать на учет и оформить пособие по безработице можно не выходя из дома.

«Из-за сложной эпидемиологической остановки утверждены новые правила для регистрации граждан с последующим признанием их безработными, - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. Все данные в сфере труда сейчас собираются и анализируются через единый портал «Работа в России».

На портале можно в онлайн-режиме подать заявку, чтобы встать на учет в службе занятости. Достаточно пройти регистрацию, прочитав пошаговую инструкцию на сайте Министерства труда и занятости региона.

А теперь о том, кто может встать на учет и оформить выплаты:

- граждане старше 16 лет;

- не получающие пенсию по старости, в том числе досрочную или за выслугу лет;

- не являющиеся самозанятыми или индивидуальными предпринимателями;

- не имеющие работы;

- не учащиеся на очном курсе в образовательном учреждении;

- не осужденные по решению суда к исправительным работам.

Кроме того, в регионе в начале апреля был увеличен размер максимального пособия по безработице. Жители южных регионов области с учетом районных коэффициентов могут получить 14 тысяч 566 рублей. Проживающим в северных районах выплатят до 15 тысяч 769 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU