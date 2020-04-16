16 Апр 2020 2020-04-16T12:22:17+03:00

Две иркутских больницы все еще закрыты на карантин из-за коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Их откроют, если у всех медработников будут отрицательные тесты на COVID 19

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В Иркутской области 10 медицинских учреждений широкого профиля находятся под наблюдением из-за коронавируса. Недавно контроль сняли с Иркутского диагностического центра и городской больницы номер 5.

"Медсанчасть ИАПО и больница номер 10 по-прежнему находятся на карантине, - рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных. - Его снимут, как только все их сотрудники сдадут анализы на COVID 19 и их результаты будут отрицательными".

Медики еженедельно проходят обследование на коронавирус. Точность тестов, с помощью которых проверяют наличие вируса в организме врачей и медсестер, не вызывает сомнений у Роспотребнадзора.

Помимо ситуации с закрытыми на карантин медицинскими учреждениями Дмитрий Савиных коснулся и проблемы дезинфекции общественного транспорта, на которых в том числе передвигаются и медработники. Особенно актуальна она для междугородних рейсов, которые бывают в дороге по несколько часов. Он передал министерству транспорта рекомендации по повышению безопасности их пассажиров. В частности теперь в салонах автобусов будут проводить более частую дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU