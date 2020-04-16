2020-04-16T12:22:17+03:00
Здоровье

Две иркутских больницы все еще закрыты на карантин из-за коронавируса

Их откроют, если у всех медработников будут отрицательные тесты на COVID 19
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Две иркутских больницы все еще закрыты на карантин из-за коронавирусаДве иркутских больницы все еще закрыты на карантин из-за коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Иркутской области 10 медицинских учреждений широкого профиля находятся под наблюдением из-за коронавируса. Недавно контроль сняли с Иркутского диагностического центра и городской больницы номер 5.

"Медсанчасть ИАПО и больница номер 10 по-прежнему находятся на карантине, - рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных. - Его снимут, как только все их сотрудники сдадут анализы на COVID 19 и их результаты будут отрицательными".

Медики еженедельно проходят обследование на коронавирус. Точность тестов, с помощью которых проверяют наличие вируса в организме врачей и медсестер, не вызывает сомнений у Роспотребнадзора.

Помимо ситуации с закрытыми на карантин медицинскими учреждениями Дмитрий Савиных коснулся и проблемы дезинфекции общественного транспорта, на которых в том числе передвигаются и медработники. Особенно актуальна она для междугородних рейсов, которые бывают в дороге по несколько часов. Он передал министерству транспорта рекомендации по повышению безопасности их пассажиров. В частности теперь в салонах автобусов будут проводить более частую дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще 5 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области
Проезд по улице Омулевского в Иркутске ограничат с 20 апреля
Количество больных ОРВИ в Иркутской области снизилось на 30 процентов
Интернет-мошенник украл у сибиряка 12 тысяч рублей
В 2020 году в Иркутске благоустроят более 60 дворов
Две иркутских больницы все еще закрыты на карантин из-за коронавируса
Как оформить пособие по безработице онлайн в Иркутской области
28 заболевших коронавирусом в Иркутской области заразились в регионе
Более 150 рыбаков каждый день выходят на тонкий лед в Осинском районе
Есть ли на улицах дети, проверяют в Иркутске
Игорь Кобзев: Нужно достучаться до каждого
Дети и подростки должны ходить по улицам Иркутска только со взрослыми
Медики смогут получить отсрочку по НДФЛ из-за коронавируса
Водитель «Лады» сбил 7-летнего первоклассника в Иркутской области