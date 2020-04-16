Интернет-мошенник украл у сибиряка 12 тысяч рублей

16 Апр 2020 2020-04-16T12:48:01+03:00

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Аферисты не перестают наживаться на доверчивых жителях Иркутской области. На удочку мошенников в этот раз попался 32-летний житель Ангарска. Мужчина обратился за помощью в полицию и рассказал, как стал жертвой обмана в сети.

На одном из сайтов в интернете сибиряк увидел объявление о продаже трех коров за 135 тысяч рублей. Цена оказалась настолько привлекательной, что мужчина решил не откладывать покупку и связался с продавцом.

Ангарчанин обратился в службу транспортировки, чтобы перевезти коров. Но платить еще 90 тысяч рублей за доставку не захотел. Тогда помощь предложил сам продавец.

«Мужчина перевел аферисту 12 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Через несколько часов злоумышленник сообщил, что автомобиль остановили инспекторы ГИБДД и для оплаты штрафа ему необходимо еще 8 тысяч».

Покупатель понял, что его пытаются обмануть. Он попросил афериста сфотографировать коров в грузовике, но водитель ответил отказом. А потом и вовсе перестал выходить на связь. Пока сыщики пытаются вычислить мошенника, следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU