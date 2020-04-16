2020-04-16T13:02:38+03:00
Здоровье

Количество больных ОРВИ в Иркутской области снизилось на 30 процентов

Это ниже эпидемического порога на 58 процентов
Анна ПОПОВА
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Количество больных ОРВИ в Иркутской области снизилось на 30 процентовКоличество больных ОРВИ в Иркутской области снизилось на 30 процентовФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Количество обращений жителей Иркутской области в поликлиники с признаками ОРВИ за неделю снизилось на 30 процентов. Обычно в день в регионе регистрируется 1400-1800 таких пациентов. За неделю этот показатель доходит до 14285. Но сейчас он уменьшился до 9839.

"Это ниже эпидемического порога на 58 процентов, - заявил глава Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных. - Также стало меньше обращений с внебольничной пневмонией. За неделю в медицинские учреждения обратились 342 человека, в то время как обычно регистрируется около 500 случаев".

Глава Роспотребнадзора считает, что такая положительная динамика связана в первую очередь с высокой эффективностью мероприятий по разобщенности местного населения. Значительная часть жителей Иркутской области соблюдает режим самоизоляции, помнит о социальной дистанции и соблюдает меры личной гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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