16 Апр 2020 2020-04-16T13:11:22+03:00

Проезд по улице Омулевского в Иркутске ограничат с 20 апреля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Такое решение принято из-за ремонтных работ на тепловых сетях

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Внимание, автомобилисты. С 20 апреля с 9 утра движение по улице Омулевского в Иркутске будет ограничено. Улица будет перекрыта не полностью. Водителям придется объезжать участок дороги в районе дома №31а.

«Решение перекрыть проезд принято из-за ремонтных работ на тепловых сетях», - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Терпеть неудобства автомобилистам города придется недолго. Уже 25 апреля в 8 часов вечера ремонтные работы закончатся, а проезд вновь будет открыт. А пока просим водителей заранее продумывать пути объезда при построении маршрута. Иначе можете попасть в огромную пробку.

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ИСТОЧНИК KP.RU