Проезд по улице Омулевского в Иркутске ограничат с 20 апреля
Внимание, автомобилисты. С 20 апреля с 9 утра движение по улице Омулевского в Иркутске будет ограничено. Улица будет перекрыта не полностью. Водителям придется объезжать участок дороги в районе дома №31а.
«Решение перекрыть проезд принято из-за ремонтных работ на тепловых сетях», - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
Терпеть неудобства автомобилистам города придется недолго. Уже 25 апреля в 8 часов вечера ремонтные работы закончатся, а проезд вновь будет открыт. А пока просим водителей заранее продумывать пути объезда при построении маршрута. Иначе можете попасть в огромную пробку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Схема движения изменится на Верхней Набережной в Иркутске с 17 апреля (подробности)
Парковка машин вдоль улицы 3-го июля в Иркутске будет запрещена (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU