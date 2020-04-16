Еще 5 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области

16 Апр 2020 2020-04-16T13:34:39+03:00

По данным на вечер, 16 апреля, в регионе диагноз официально подтвержден у 54 человек

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Каждый день в Иркутской области фиксируются новые случаи заражения коронавирусом. Сегодня вечером, 16 апреля, еще у 5 человек подтвердился диагноз COVID-19. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает, что сейчас в регионе официально зарегистрировано 54 случая заболевания. 48 пациентов проходят лечение в больницах, а 4 выздоровели и выписаны домой. К сожалению, без потерь не обошлось. Двое пациентов умерло.

У заразившихся инфекцией в Иркутской области болезнь протекает по-разному. У большинства нет никаких симптомов вируса. У 17 пациентов найдены только признаки ОРЗ, еще у 8 человек заболевание проявляется как внебольничная пневмония. Сегодня очаги инфекции есть в Иркутском, Шелеховском, Нукутском и Аларском районах, а также в Иркутске, Ангарске, Усть-Куте, Братске и Осе.

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