2020-04-16T13:57:40+03:00
Происшествия

В Иркутской области водитель грузовика сбил 9-летнего мальчика

Школьника доставили в больницу с различными травмами
Виктория ГЕРКО
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В Иркутской области водитель грузовика сбил 9-летнего мальчика.В Иркутской области водитель грузовика сбил 9-летнего мальчика.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Авария с участием 9-летнего мальчика произошла сегодня, 16 апреля, около 14 часов в Шелехове. На проспекте Центральный 43-летний водитель грузовика "Хино" сбил школьника, который неожиданно выбежал из-за автобуса на дорогу. Мужчина за рулем фургона не смог остановить многотонный автомобиль.

"Мальчика с различными травмами доставили в больницу, - сообщили в пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области. В отношении матери составлен административный протокол по статье "Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Напомним, такой же случай произошел сегодня в Свирске, что в Черемховском районе. Первоклассник выбежал на дорогу прямо под колеса "Лады". Мальчишке повезло – отделался синяками и ссадинами.

Сотрудники полиции просят родителей не оставлять детей без присмотра на проезжей части и объяснять малышам, что нужно быть внимательнее на дороге.

Почему расформирован общественный совет при службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области?И чем это может «аукнуться» Иркутску?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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