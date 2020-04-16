В Иркутской области водитель грузовика сбил 9-летнего мальчика
Авария с участием 9-летнего мальчика произошла сегодня, 16 апреля, около 14 часов в Шелехове. На проспекте Центральный 43-летний водитель грузовика "Хино" сбил школьника, который неожиданно выбежал из-за автобуса на дорогу. Мужчина за рулем фургона не смог остановить многотонный автомобиль.
"Мальчика с различными травмами доставили в больницу, - сообщили в пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области. В отношении матери составлен административный протокол по статье "Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Напомним, такой же случай произошел сегодня в Свирске, что в Черемховском районе. Первоклассник выбежал на дорогу прямо под колеса "Лады". Мальчишке повезло – отделался синяками и ссадинами.
Сотрудники полиции просят родителей не оставлять детей без присмотра на проезжей части и объяснять малышам, что нужно быть внимательнее на дороге.
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