В Иркутске запретят движение автомобилей по улице Красноармейской с 20 апреля
Движения автотранспорта ограничат в Иркутске. Это коснется тех водителей, чей маршрут проходит по улице Красноармейской. Запрет начнет действовать 20 апреля с 8 часов утра на участке от улицы Дзержинского до улицы Карла Маркса.
«Проезд для автомобилей запретят на время проведения ремонтных работ на теплосетях, - сообщает ИА Байкал-Инфо. Ограничения снимут 23 апреля в 9 часов вечера».
Водители, будьте внимательнее. Заранее перестройте свой маршрут, чтобы вовремя и без проблем добраться до нужного места. Напомним, что в городе проезд автомобилей будет запрещен не только на той улице. С 20 апреля начнутся ремонтные работы на улице Омулевского. Проехать на машине будет нельзя в районе дома №31а.
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