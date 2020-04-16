16 Апр 2020 2020-04-16T14:24:13+03:00

В Иркутске запретят движение автомобилей по улице Красноармейской с 20 апреля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Движения автотранспорта ограничат в Иркутске. Это коснется тех водителей, чей маршрут проходит по улице Красноармейской. Запрет начнет действовать 20 апреля с 8 часов утра на участке от улицы Дзержинского до улицы Карла Маркса.

«Проезд для автомобилей запретят на время проведения ремонтных работ на теплосетях, - сообщает ИА Байкал-Инфо. Ограничения снимут 23 апреля в 9 часов вечера».

Водители, будьте внимательнее. Заранее перестройте свой маршрут, чтобы вовремя и без проблем добраться до нужного места. Напомним, что в городе проезд автомобилей будет запрещен не только на той улице. С 20 апреля начнутся ремонтные работы на улице Омулевского. Проехать на машине будет нельзя в районе дома №31а.

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