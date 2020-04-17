2020-04-17T03:39:54+03:00
Общество

Заразил ли коронавирусом генконструктор «Энергии» космонавтов на МКС

Диагноз подтвердился у специалиста уже после старта корабля «Союз МС-16»
Мария КНЯЗЕВА
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Экипаж космонавтов на МКС. Фото: РоскосмосЭкипаж космонавтов на МКС. Фото: Роскосмос
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Генконструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин летал на Байконур готовить корабль для экипажа МКС. Космонавты – Иван Вагнер из Архангельской области, Анатолий Иванишин из Иркутска и Кристофер Кэссиди из Америки – успешно добрались до МКС. Позже, через пять дней после старта ракеты, у Евгения Микрина обнаружили коронавирус. Об этом сообщает сайт KP.RU.

В Роскосмосе уверяют, что бояться нечего. Перед полетом на Байконур у Евгения, также как и у всех, кто собирается туда лететь брали анализы – были отрицательные, и симптомов заболевания не проявлялось. Вероятно, что заразился он уже в Москве. Так как по прилету в столицу анализы также были отрицательными.

Космонавты сейчас чувствуют себя хорошо. Лично перед полетом Евгений Микрин с ними не общался. В этом году были приняты беспрецедентные меры защиты космонавтов, чтобы не допустить коронавирус на МКС. Их не смогли проводить перед дальней командировкой родственники, с журналистами перед стартом космонавты общались по видеосвязи. Условия изоляции в этот раз были еще жестче, чем обычно.

«Сейчас в целом по отрасли заболевших 30 человек, - рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. - Конечно, неприятная цифра, но, тем не менее, все-таки процент очень-очень маленький. В отрасли у нас работает около 200 тысяч человек. На Байконуре, на космодроме «Восточный» у нас пока, слава богу, нет ни одного подтвержденного случая заболевания».

Здоровьем жителей МКС контролируют в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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