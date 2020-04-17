Владимир Путин объявил о переносе парада Победы из-за коронавируса
Коронавирус перечеркнул привычную жизнь россиян полностью. А накануне Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и всех празднований Дня Победы. Подготовка к торжествам уже должна была начаться, но в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации – это просто невозможно, сообщает сайт KP.RU.
«До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор, - сказал президент России Владимир Путин. - И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна».
Как отметил глава государства «риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки». Из-за этого подготовку к торжествам не удается начать вовремя.
«Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы», - подытожил вопрос Путин на Совете безопасности.
Дату 9 мая, конечно, перенести невозможно и россияне будут отмечать 75-летие со Дня Победы со своими семьями, а торжества обязательно состоятся, но позже. Точных дат пока не способен назвать никто.
« Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, - говорит Владимир Путин. - И тогда обязательно проведем все, запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в этом году. Будет и парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Обязательно будет!»
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU