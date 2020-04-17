2020-04-17T04:06:53+03:00
Общество

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы из-за коронавируса

Президент России отметил, что празднования обязательно будут, но позже
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы из-за коронавирусаВладимир Путин объявил о переносе парада Победы из-за коронавирусаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус перечеркнул привычную жизнь россиян полностью. А накануне Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и всех празднований Дня Победы. Подготовка к торжествам уже должна была начаться, но в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации – это просто невозможно, сообщает сайт KP.RU.

«До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор, - сказал президент России Владимир Путин. - И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна».

Как отметил глава государства «риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки». Из-за этого подготовку к торжествам не удается начать вовремя.

«Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы», - подытожил вопрос Путин на Совете безопасности.

Дату 9 мая, конечно, перенести невозможно и россияне будут отмечать 75-летие со Дня Победы со своими семьями, а торжества обязательно состоятся, но позже. Точных дат пока не способен назвать никто.

« Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, - говорит Владимир Путин. - И тогда обязательно проведем все, запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в этом году. Будет и парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Обязательно будет!»

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» в Иркутской области подготовился к весеннему паводку
Первую репетицию парада Победы отменили в Иркутске
Режим самоизоляции в Башкирии продлится до конца мая
Местные жители виновны в 5 из 8 пожаров в лесах Иркутской области за сутки
Новых случаев заболевания коронавирусом утром 17 апреля не выявлено в Иркутской области
Банки не дают предпринимателям льготных кредитов – Мишустин недоволен
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы из-за коронавируса
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
Заразил ли коронавирусом генконструктор «Энергии» космонавтов на МКС
В Иркутске запретят движение автомобилей по улице Красноармейской с 20 апреля
В Иркутской области водитель грузовика сбил 9-летнего мальчика
Еще 5 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области
Проезд по улице Омулевского в Иркутске ограничат с 20 апреля
Количество больных ОРВИ в Иркутской области снизилось на 30 процентов
Интернет-мошенник украл у сибиряка 12 тысяч рублей
В 2020 году в Иркутске благоустроят более 60 дворов
Две иркутских больницы все еще закрыты на карантин из-за коронавируса
Как оформить пособие по безработице онлайн в Иркутской области
28 заболевших коронавирусом в Иркутской области заразились в регионе
Более 150 рыбаков каждый день выходят на тонкий лед в Осинском районе
Есть ли на улицах дети, проверяют в Иркутске
Игорь Кобзев: Нужно достучаться до каждого
Дети и подростки должны ходить по улицам Иркутска только со взрослыми
Медики смогут получить отсрочку по НДФЛ из-за коронавируса
Водитель «Лады» сбил 7-летнего первоклассника в Иркутской области