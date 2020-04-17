Владимир Путин объявил о переносе парада Победы из-за коронавируса

17 Апр 2020 2020-04-17T04:06:53+03:00

Президент России отметил, что празднования обязательно будут, но позже

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Коронавирус перечеркнул привычную жизнь россиян полностью. А накануне Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и всех празднований Дня Победы. Подготовка к торжествам уже должна была начаться, но в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации – это просто невозможно, сообщает сайт KP.RU.

«До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор, - сказал президент России Владимир Путин. - И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна».

Как отметил глава государства «риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки». Из-за этого подготовку к торжествам не удается начать вовремя.

«Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы», - подытожил вопрос Путин на Совете безопасности.

Дату 9 мая, конечно, перенести невозможно и россияне будут отмечать 75-летие со Дня Победы со своими семьями, а торжества обязательно состоятся, но позже. Точных дат пока не способен назвать никто.

« Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, - говорит Владимир Путин. - И тогда обязательно проведем все, запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в этом году. Будет и парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Обязательно будет!»

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ИСТОЧНИК KP.RU