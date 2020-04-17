Банки не дают предпринимателям льготных кредитов – Мишустин недоволен

17 Апр 2020 2020-04-17T04:41:21+03:00

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Теперь за выполнением банками поручений президента будут следить ежедневно. Так распорядился премьер Михаил Мишустин после того, как министр экономического развития России Максим Решетников попробовал вместе с предпринимателями получить в банках льготный кредит и им это не удалось. Об этом сообщает сайт KP.RU. Решетников отметил, что «для банков это убыточно, так как административные расходы им приходится брать на себя».

«Что значит убыточно или нет? Это поручение президента! Наладьте ежедневный мониторинг!», - возмутился Михаил Мишустин.

Правительство и Центробанк запустили накануне программу выдачи льготных кредитов для малого и среднего бизнеса на выплату зарплат. Получить их предприниматели могут до 1 октября на срок до года, причем первые шесть месяцев проценты начисляться не будут, далее ставка составит 4%. Также о гарантиях от Внешэкономбанка в объеме 75% от этих кредитов сообщил президент РФ Владимир Путин. Сейчас такие займы выдают в 5 банках, в ближайшее время к ним присоединятся еще 25.

«На рассмотрении в банках заявки более чем на 3,5 миллиардов рублей, но этого мало. Программа рассчитана на 150 миллиардов рублей. Еще раз прошу банки, руководителей финансовых организаций обратить внимание на эту меру, как можно быстрее включиться в эту программу», - подчеркнул Мишустин.

Также премьер напомнил, что предприятия малого бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии коронавируса – общепит, сфера услуг, развлечений, кинотеатра, непродовольственные магазины, могут рассчитывать на прямые выплаты от государства - 12130 рублей на каждого сотрудника при условии, что 90% сохранят свои рабочие места. Эти выплаты начнутся с 18 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU