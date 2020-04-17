2020-04-17T04:54:54+03:00
Общество

Новых случаев заболевания коронавирусом утром 17 апреля не выявлено в Иркутской области

По данным региональных властей, число подтвержденных случаев инфекции - 54
Мария КНЯЗЕВА
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Новых случаев заболевания коронавирусом утром 17 апреля не выявлено в Иркутской областиНовых случаев заболевания коронавирусом утром 17 апреля не выявлено в Иркутской областиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутской области утром 17 апреля по-прежнему 45 человек получают необходимое лечение в инфекционной больнице. Новых госпитализированных и новых случаев заболевания коронавирусом – нет.

«За время распространения коронавирусной инфекции в Приангарье выздоровели 7 человек, двое с подтвержденным диагнозом скончались», - сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Как отметил в своем официальном аккаунте в Инстаграм врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, в Приангарье «болеют и пожилые, и молодые, и дети - самому маленькому 7 месяцев. Вспомните об этом, когда захотите прогуляться по весеннему городу». Действительно, стоит отметить, что 28 заболевших COVID-19 заразились вирусом уже в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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