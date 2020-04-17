17 Апр 2020 2020-04-17T05:20:37+03:00

Местные жители виновны в 5 из 8 пожаров в лесах Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Восемь пожаров потушили в Иркутской области. И эта цифра только за минувшие сутки. Начиная с 10 апреля, пожары в лесах региона регистрируются практически ежедневно. В 5 из 8 возгораний, потушенных накануне, виноваты местные жители, об этом сообщают сотрудники Иркутской авиабазы охраны лесов.

«Пожары потушены в Иркутском, Усть-Удинском, Тулунском, Нижнеудинском, Зиминском и Куйтунском районах», – сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В тушении было задействовано 85 сотрудников лесной охраны и 25 единиц наземной техники».

Общая площадь, поврежденная пламенем, 90.8 гектаров, из них 39,3 га леса. Стоит отметить, что все эти пожары были вблизи населенных пунктов – на расстоянии от одного до девяти километров.

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ИСТОЧНИК KP.RU