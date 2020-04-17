Местные жители виновны в 5 из 8 пожаров в лесах Иркутской области за сутки
Восемь пожаров потушили в Иркутской области. И эта цифра только за минувшие сутки. Начиная с 10 апреля, пожары в лесах региона регистрируются практически ежедневно. В 5 из 8 возгораний, потушенных накануне, виноваты местные жители, об этом сообщают сотрудники Иркутской авиабазы охраны лесов.
«Пожары потушены в Иркутском, Усть-Удинском, Тулунском, Нижнеудинском, Зиминском и Куйтунском районах», – сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В тушении было задействовано 85 сотрудников лесной охраны и 25 единиц наземной техники».
Общая площадь, поврежденная пламенем, 90.8 гектаров, из них 39,3 га леса. Стоит отметить, что все эти пожары были вблизи населенных пунктов – на расстоянии от одного до девяти километров.
Читайте также:
Выжила чудом: в Иркутске пожарные спасли женщину, которая в панике спряталась от огня в подполье. Ее достали с помощью веревок и передали врачам [видео]
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU