2020-04-17T05:52:02+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Башкирии продлится до конца мая

Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров
Виктория ГЕРКО
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Режим самоизоляции в Башкирии продлится до конца мая.Режим самоизоляции в Башкирии продлится до конца мая.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Как и ожидалось, режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Башкирии будет продлен. Жители региона останутся дома как минимум до конца мая. Точных дат пока нет. О таком решении на оперативном совещании в правительстве республики заявил Радий Хабиров, сообщает сайт ufa.kp.ru.

«Такое решение продиктовано тем, что происходит сейчас в мире. Нужно настроиться, что режим самоизоляции будет продлен вплоть до конца мая. К этому должны быть готовы и власти, и жители региона, - пояснил Радий Хабиров. И эти два месяца мы работаем на пределе своих возможностей, а также следим за тем, как выполняются требования в связи со сложной эпидемиологической обстановкой».

Напомним, режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Башкирии ввели 31 марта. Если прогнозы главы республики сбудутся, то ограничительные меры в регионе растянутся как минимум на два месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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