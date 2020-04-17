Режим самоизоляции в Башкирии продлится до конца мая

17 Апр 2020 2020-04-17T05:52:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Как и ожидалось, режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Башкирии будет продлен. Жители региона останутся дома как минимум до конца мая. Точных дат пока нет. О таком решении на оперативном совещании в правительстве республики заявил Радий Хабиров, сообщает сайт ufa.kp.ru.

«Такое решение продиктовано тем, что происходит сейчас в мире. Нужно настроиться, что режим самоизоляции будет продлен вплоть до конца мая. К этому должны быть готовы и власти, и жители региона, - пояснил Радий Хабиров. И эти два месяца мы работаем на пределе своих возможностей, а также следим за тем, как выполняются требования в связи со сложной эпидемиологической обстановкой».

Напомним, режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Башкирии ввели 31 марта. Если прогнозы главы республики сбудутся, то ограничительные меры в регионе растянутся как минимум на два месяца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU