2020-04-17T05:55:10+03:00
Общество

Первую репетицию парада Победы отменили в Иркутске

Она должна была состояться 17 апреля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Первую репетицию парада Победы отменили в ИркутскеПервую репетицию парада Победы отменили в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске отменили запланированную на пятницу, 17 апреля первую репетицию парада Победы. Причина, как несложно догадаться, в распространении коронавируса. Об отмене репетиции на депутатском штабе при Заксобрании региона, сообщил председатель Думы города, временно исполняющий полномочия главы Иркутска Дмитрий Ружников.

Напомним, что 16 апреля Владимир Путин на Совете безопасности принял решение перенести парад и все мероприятия, посвященные Дню Победы. Кроме того, глава государства поручил министерству обороны и руководителям силовых ведомств изменить график подготовки к празднованию 75-летия Победы как в Москве, так и в регионах.

Что касается обстановки с коронавирусом в иркутской области, то по состоянию на утро, 17 апреля в Приангарье зафиксировано 54 заболевших. За время распространения коронавирусной инфекции в регионе выздоровели 7 человек, двое с подтвержденным диагнозом скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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