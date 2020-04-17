Льготная ипотека для бюджетников в Иркутске: процентная ставка снижена

17 Апр 2020 2020-04-17T06:31:30+03:00

Отпраздновать новоселье в этом году смогут 36 семей региона

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В 2020 году решить квартирный вопрос работникам государственных и муниципальных учреждений станет проще. Для бюджетников в Иркутской области процент по ипотечным кредитам снизился. На данный момент, оформить льготную ипотеку в Иркутске можно под 5,15% годовых. Однако купить недвижимость по уменьшенной ставке смогут только 36 семей.

«В областном бюджете для реализации проекта предусмотрено 8,3 миллиона рублей. Общая площадь жилья - 1 985 квадратных метров, - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. Стать новоселам в этом году смогут работники школ, больниц, социальных учреждений, библиотек и домов культуры».

Важный момент – льготная ипотека для бюджетников не позволяет купить недвижимость на вторичном рынке. Семьи могут взять кредит на квартиру в новостройке или оформить заем на строительство дома. Приобрести жилплощадь разрешается в любом районе, не зависимо от места фактического проживания.

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ИСТОЧНИК KP.RU