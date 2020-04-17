Льготная ипотека для бюджетников в Иркутске: процентная ставка снижена
В 2020 году решить квартирный вопрос работникам государственных и муниципальных учреждений станет проще. Для бюджетников в Иркутской области процент по ипотечным кредитам снизился. На данный момент, оформить льготную ипотеку в Иркутске можно под 5,15% годовых. Однако купить недвижимость по уменьшенной ставке смогут только 36 семей.
«В областном бюджете для реализации проекта предусмотрено 8,3 миллиона рублей. Общая площадь жилья - 1 985 квадратных метров, - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. Стать новоселам в этом году смогут работники школ, больниц, социальных учреждений, библиотек и домов культуры».
Важный момент – льготная ипотека для бюджетников не позволяет купить недвижимость на вторичном рынке. Семьи могут взять кредит на квартиру в новостройке или оформить заем на строительство дома. Приобрести жилплощадь разрешается в любом районе, не зависимо от места фактического проживания.
.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU