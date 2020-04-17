2020-04-17T07:18:27+03:00
Происшествия

Сибиряк предстанет перед судом за долг в 5,7 миллионов рублей

За финансовой помощью мужчина дважды обращался к приятелю, но вернуть ему деньги так и не смог
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Сибиряк предстанет перед судом за долг в 5,7 миллионов рублей.Сибиряк предстанет перед судом за долг в 5,7 миллионов рублей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Порой даже риск отправиться за решетку не может заставить людей выплатить долг. Так ангарчанин взял взаймы почти 5,7 миллионов рублей у своего друга. За финансовой помощью мужчина обращался к приятелю дважды. Но в установленный срок деньги не вернул. Чтобы образумить неплательщика, кредитору пришлось пойти в суд, который обязал сибиряка погасить задолженность.

«Приставы неоднократно предупреждали мужчину, что ему грозит уголовная ответственность за неуплату, - сообщают в пресс-службе УФССП по Иркутской области. Однако каких-либо мер к погашению долга гражданин не принимал».

Теперь должнику предстоит еще одно судебное разбирательство. В этот раз ему грозит реальный срок. На мужчину завели уголовное дело по статье «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Неплательщик рискует отправиться за решетку на срок до двух лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Иркутске закрыли сауну, которая работала в период самоизоляции
Жителя столицы оштрафовали во время режима самоизоляции на Ольхоне
Иркутская прокуратура требует заблокировать сайт по продаже дипломов
Индекс самоизоляции в Иркутске на 17 апреля понизился до 1,9 балла
Полицейский довез семью до дома, в котором начался пожар, в Ангарске
Сибиряк предстанет перед судом за долг в 5,7 миллионов рублей
Льготная ипотека для бюджетников в Иркутске: процентная ставка снижена
«Ростелеком» в Иркутской области подготовился к весеннему паводку
Первую репетицию парада Победы отменили в Иркутске
Режим самоизоляции в Башкирии продлится до конца мая
Местные жители виновны в 5 из 8 пожаров в лесах Иркутской области за сутки
Новых случаев заболевания коронавирусом утром 17 апреля не выявлено в Иркутской области