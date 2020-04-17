Сибиряк предстанет перед судом за долг в 5,7 миллионов рублей
Порой даже риск отправиться за решетку не может заставить людей выплатить долг. Так ангарчанин взял взаймы почти 5,7 миллионов рублей у своего друга. За финансовой помощью мужчина обращался к приятелю дважды. Но в установленный срок деньги не вернул. Чтобы образумить неплательщика, кредитору пришлось пойти в суд, который обязал сибиряка погасить задолженность.
«Приставы неоднократно предупреждали мужчину, что ему грозит уголовная ответственность за неуплату, - сообщают в пресс-службе УФССП по Иркутской области. Однако каких-либо мер к погашению долга гражданин не принимал».
Теперь должнику предстоит еще одно судебное разбирательство. В этот раз ему грозит реальный срок. На мужчину завели уголовное дело по статье «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Неплательщик рискует отправиться за решетку на срок до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU