Полицейский довез семью до дома, в котором начался пожар, в Ангарске
Сотрудник ГИБДД из Ангарска Александр Куцеконь помог семье добраться до дома, в котором начался пожар. Все началось с того, что дорожный инспектор остановил машину, водитель которой сильно превысил скорость.
"Автомобилист объяснил полицейскому, что он вместе с семье очень спешит в свой загородный дом, потому что там начался пожар, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После выяснения причины нарушения правил, дорожный инспектор решил им помочь".
Младший лейтенант Александр Куцеконь на служебной машине сопроводил автомобиль с семьей до самого дома в жилом комплексе Рублевка. Они прибыли на место за несколько минут: в это же время приехали и пожарные машины. Хозяева строения тут же открыли все двери для спасателей, чтобы они смогли спокойно справиться с возгоранием.
Поступок дорожного инспектора не остался без внимания. Пострадавшая семья уже выразила ему благодарность за то, что он не остался в стороне от чужой беды.
ИСТОЧНИК KP.RU