2020-04-17T08:11:01+03:00
Общество

Полицейский довез семью до дома, в котором начался пожар, в Ангарске

Младший лейтенант Александр Куцеконь провез их с мигалкой через весь город
Анна ПОПОВА
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Полицейский довез семью до дома, в котором начался пожар, в АнгарскеПолицейский довез семью до дома, в котором начался пожар, в АнгарскеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Сотрудник ГИБДД из Ангарска Александр Куцеконь помог семье добраться до дома, в котором начался пожар. Все началось с того, что дорожный инспектор остановил машину, водитель которой сильно превысил скорость.

"Автомобилист объяснил полицейскому, что он вместе с семье очень спешит в свой загородный дом, потому что там начался пожар, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После выяснения причины нарушения правил, дорожный инспектор решил им помочь".

Младший лейтенант Александр Куцеконь на служебной машине сопроводил автомобиль с семьей до самого дома в жилом комплексе Рублевка. Они прибыли на место за несколько минут: в это же время приехали и пожарные машины. Хозяева строения тут же открыли все двери для спасателей, чтобы они смогли спокойно справиться с возгоранием.

Поступок дорожного инспектора не остался без внимания. Пострадавшая семья уже выразила ему благодарность за то, что он не остался в стороне от чужой беды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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