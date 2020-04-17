17 Апр 2020 2020-04-17T08:11:01+03:00

Полицейский довез семью до дома, в котором начался пожар, в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Младший лейтенант Александр Куцеконь провез их с мигалкой через весь город

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Сотрудник ГИБДД из Ангарска Александр Куцеконь помог семье добраться до дома, в котором начался пожар. Все началось с того, что дорожный инспектор остановил машину, водитель которой сильно превысил скорость.

"Автомобилист объяснил полицейскому, что он вместе с семье очень спешит в свой загородный дом, потому что там начался пожар, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После выяснения причины нарушения правил, дорожный инспектор решил им помочь".

Младший лейтенант Александр Куцеконь на служебной машине сопроводил автомобиль с семьей до самого дома в жилом комплексе Рублевка. Они прибыли на место за несколько минут: в это же время приехали и пожарные машины. Хозяева строения тут же открыли все двери для спасателей, чтобы они смогли спокойно справиться с возгоранием.

Поступок дорожного инспектора не остался без внимания. Пострадавшая семья уже выразила ему благодарность за то, что он не остался в стороне от чужой беды.

ИСТОЧНИК KP.RU