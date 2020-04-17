2020-04-17T08:18:46+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Иркутске на 17 апреля понизился до 1,9 балла

Индекс самоизоляции в Иркутске на 17 апреля ниже, чем в других городах области
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Индекс самоизоляции в Иркутске на 17 апреля понизился до 1,9 балла.Индекс самоизоляции в Иркутске на 17 апреля понизился до 1,9 балла.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Индекс самоизоляции в Иркутске на 17 апреля опустился до критической отметки. Сегодня он составил 1,9 балла из максимальных 5. Такой низкий показатель говорит о том, что сибиряки спокойно выходят на улицу, в том время как в регионе число заболевших коронавирусом растет каждый день. Выходит, что иркутяне совсем не соблюдают режим самоизоляции. Тем временем, «КП»-Иркутск следит за ситуацией в других городах.

В Ангарске многие остаются дома. Там индекс составил 2,6 балла. Но показатель все-таки низкий. Индекс самоизоляции в Иркутске на 17 апреля ниже, чем в Усолье-Сибирском и Черемхово, где вчера нашли заболевших COVID-19. Усольчане самоизолировались на 2,3 балла, а в Черемхово - на 2,6. Выше показатели в соседней Бурятии. В Улан-Удэ индекс составляет 2,7 балла.

Не меняется ситуация и на Дальнем Востоке. Комсомольску-на-Амуре поставили 2 балла ровно. Хабаровск получил 1,7 балла. А во Владивостоке показатель поднялся до 1,6. Самая низкая отметка зарегистрирована в Благовещенске – 1,1 балла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Иркутске закрыли сауну, которая работала в период самоизоляции
Жителя столицы оштрафовали во время режима самоизоляции на Ольхоне
Иркутская прокуратура требует заблокировать сайт по продаже дипломов
Индекс самоизоляции в Иркутске на 17 апреля понизился до 1,9 балла
Полицейский довез семью до дома, в котором начался пожар, в Ангарске
Сибиряк предстанет перед судом за долг в 5,7 миллионов рублей
Льготная ипотека для бюджетников в Иркутске: процентная ставка снижена
«Ростелеком» в Иркутской области подготовился к весеннему паводку
Первую репетицию парада Победы отменили в Иркутске
Режим самоизоляции в Башкирии продлится до конца мая
Местные жители виновны в 5 из 8 пожаров в лесах Иркутской области за сутки
Новых случаев заболевания коронавирусом утром 17 апреля не выявлено в Иркутской области