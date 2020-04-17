Индекс самоизоляции в Иркутске на 17 апреля понизился до 1,9 балла

17 Апр 2020 2020-04-17T08:18:46+03:00

Индекс самоизоляции в Иркутске на 17 апреля ниже, чем в других городах области

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Индекс самоизоляции в Иркутске на 17 апреля опустился до критической отметки. Сегодня он составил 1,9 балла из максимальных 5. Такой низкий показатель говорит о том, что сибиряки спокойно выходят на улицу, в том время как в регионе число заболевших коронавирусом растет каждый день. Выходит, что иркутяне совсем не соблюдают режим самоизоляции. Тем временем, «КП»-Иркутск следит за ситуацией в других городах.

В Ангарске многие остаются дома. Там индекс составил 2,6 балла. Но показатель все-таки низкий. Индекс самоизоляции в Иркутске на 17 апреля ниже, чем в Усолье-Сибирском и Черемхово, где вчера нашли заболевших COVID-19. Усольчане самоизолировались на 2,3 балла, а в Черемхово - на 2,6. Выше показатели в соседней Бурятии. В Улан-Удэ индекс составляет 2,7 балла.

Не меняется ситуация и на Дальнем Востоке. Комсомольску-на-Амуре поставили 2 балла ровно. Хабаровск получил 1,7 балла. А во Владивостоке показатель поднялся до 1,6. Самая низкая отметка зарегистрирована в Благовещенске – 1,1 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU