2020-04-17T08:56:09+03:00
Общество

Иркутская прокуратура требует заблокировать сайт по продаже дипломов

Об этом интернет-ресурсе им рассказал местный житель
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Иркутская прокуратура требует заблокировать сайт по продаже дипломовИркутская прокуратура требует заблокировать сайт по продаже дипломовФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Иркутские прокуроры провели служебную проверку после обращения местного жителя, нашедшего в интернете сайт, на котором продают дипломы и аттестаты. Эти "корочки" позволяют получить высшее или среднее образование даже без учебы. А ведь кто-нибудь может воспользоваться этой услугой и устроиться на работу с купленным дипломом и без необходимых знаний. Специалисты тщательно изучили ресурс, на котором в свободном доступе размещена информация о продаже документов об образовании.

"Такая информация запрещена к распространению на территории Российской Федерации - это значит, что сайт необходимо заблокировать, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области".

Прокуроры уже составили иск о признании ресурса незаконным. Его уже рассматривают, и, возможно, в скором времени сайт по продаже дипломов прекратит свое существование на просторах сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Иркутске закрыли сауну, которая работала в период самоизоляции
Жителя столицы оштрафовали во время режима самоизоляции на Ольхоне
Иркутская прокуратура требует заблокировать сайт по продаже дипломов
Индекс самоизоляции в Иркутске на 17 апреля понизился до 1,9 балла
Полицейский довез семью до дома, в котором начался пожар, в Ангарске
Сибиряк предстанет перед судом за долг в 5,7 миллионов рублей
Льготная ипотека для бюджетников в Иркутске: процентная ставка снижена
«Ростелеком» в Иркутской области подготовился к весеннему паводку
Первую репетицию парада Победы отменили в Иркутске
Режим самоизоляции в Башкирии продлится до конца мая
Местные жители виновны в 5 из 8 пожаров в лесах Иркутской области за сутки
Новых случаев заболевания коронавирусом утром 17 апреля не выявлено в Иркутской области