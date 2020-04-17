Иркутская прокуратура требует заблокировать сайт по продаже дипломов

17 Апр 2020 2020-04-17T08:56:09+03:00

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Иркутские прокуроры провели служебную проверку после обращения местного жителя, нашедшего в интернете сайт, на котором продают дипломы и аттестаты. Эти "корочки" позволяют получить высшее или среднее образование даже без учебы. А ведь кто-нибудь может воспользоваться этой услугой и устроиться на работу с купленным дипломом и без необходимых знаний. Специалисты тщательно изучили ресурс, на котором в свободном доступе размещена информация о продаже документов об образовании.

"Такая информация запрещена к распространению на территории Российской Федерации - это значит, что сайт необходимо заблокировать, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области".

Прокуроры уже составили иск о признании ресурса незаконным. Его уже рассматривают, и, возможно, в скором времени сайт по продаже дипломов прекратит свое существование на просторах сети.

ИСТОЧНИК KP.RU