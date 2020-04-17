2020-04-17T09:30:20+03:00
Общество

Жителя столицы оштрафовали во время режима самоизоляции на Ольхоне

В компании друзей он решил устроить прогулку по особо охраняемой территории
Виктория ГЕРКО
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Жителя столицы оштрафовали во время режима самоизоляции на Ольхоне.Жителя столицы оштрафовали во время режима самоизоляции на Ольхоне.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Прогулка по живописным местам острова Ольхон закончилась для туриста из Москвы штрафом. Житель столицы в компании друзей из Иркутска решил полюбоваться красотой природы. О том, что маршрут проходит по особо охраняемой природной территории и необходимо соответствующее разрешение, турист не задумался

«Компанию попросили покинуть территорию национального парка и напомнили о том, что нужно соблюдать режим самоизоляции. Однако туристы на требования не отреагировали. Пришлось составлять протокол, - сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное подлеморье». Нарушителям грозит наказание в виде штрафа в размере от 3 до 4 тысяч рублей для каждого.

Раскошелиться на подобные сумму могут еще 10 человек. Все они прикрывались тем, что «забыли» или «не знали» о требованиях закона. Правда сейчас получить разрешение невозможно. Их выдачу временно прекратили из-за введенного режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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