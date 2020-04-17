В Иркутске закрыли сауну, которая работала в период самоизоляции

17 Апр 2020 2020-04-17T09:41:35+03:00

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Иркутские полицейские продолжают охоту на организации, которые не приостановили свою деятельность на время самоизоляции. Одно из таких заведений оперативники обнаружили на улице Баррикад. Там работала сауна, сотрудники которой и не думали закрываться и спокойно принимали клиентов.

"Заведение временно прекратило работу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В отношении владельца составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф от 50 до 150 тысяч рублей. Выбирать меру наказания будут в суде".

Полицейские призывают иркутян, которые знают, какие предприятия продолжают принимать посетителей, несмотря на коронавирус сообщить об этом в дежурную часть. Также они напоминают, что в период самоизоляции стоит воздержаться от походов в места массового скопления людей, избегать дальних поездок и ограничить круг общения.

ИСТОЧНИК KP.RU