Отец и сыновья организовали нелегальный бизнес по вырубке леса в Иркутской области
Все, как в лучших история о детективах. Нужно поймать преступника с поличным, чтобы он не смог "отвертеться". Так и произошло в Тайшетском районе, что в Иркутской области. Оперативники задержали преступную группировку, которую организовал 54-летний местный житель. Нелегальный бизнес по вырубке леса мужчина сделал делом семейным: к незаконному заработку подключил двоих сыновей.
"Самые активные участники группы находятся под домашним арестом. Руководителя пункта приема древесины - 42 летнего уроженца другого государства – заключили под стражу на 2 месяца, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. По оценкам специалистов преступники нанесли ущерб лесному фонду на сумму около 5 миллионов рублей".
Во время обыска у «черных лесорубов» изъяли два трактора, лесовоз и несколько бензопил. Кроме того, сыщикам удалось найти около 10 миллионов рублей, которые семейные дельцы заработали на нелегальной продаже. Расследование уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере в составе организованной группы» продолжается.
Видео задержания "черных лесорубов" в Иркутской области..ГУ МВД по Иркутской области
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