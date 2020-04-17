2020-04-17T10:24:37+03:00
Происшествия

Отец и сыновья организовали нелегальный бизнес по вырубке леса в Иркутской области

Преступников удалось поймать с поличным [видео]
Виктория ГЕРКО
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Отец и сыновья организовали нелегальный бизнес по вырубке леса в Иркутской области.Отец и сыновья организовали нелегальный бизнес по вырубке леса в Иркутской области.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Все, как в лучших история о детективах. Нужно поймать преступника с поличным, чтобы он не смог "отвертеться". Так и произошло в Тайшетском районе, что в Иркутской области. Оперативники задержали преступную группировку, которую организовал 54-летний местный житель. Нелегальный бизнес по вырубке леса мужчина сделал делом семейным: к незаконному заработку подключил двоих сыновей.

"Самые активные участники группы находятся под домашним арестом. Руководителя пункта приема древесины - 42 летнего уроженца другого государства – заключили под стражу на 2 месяца, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. По оценкам специалистов преступники нанесли ущерб лесному фонду на сумму около 5 миллионов рублей".

Во время обыска у «черных лесорубов» изъяли два трактора, лесовоз и несколько бензопил. Кроме того, сыщикам удалось найти около 10 миллионов рублей, которые семейные дельцы заработали на нелегальной продаже. Расследование уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере в составе организованной группы» продолжается.

Видео задержания "черных лесорубов" в Иркутской области..ГУ МВД по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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