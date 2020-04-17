Рестораны, открытые во время самоизоляции, штрафуют в Иркутской области

17 Апр 2020 2020-04-17T11:07:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Только за сутки 16 апреля в Иркутской области полицейские обнаружили 12 увеселительных заведений, которые продолжают работать и принимать посетителей в период самоизоляции. Всего с начала действия этого режима они проверили порядка 150 ресторанов, баров и других мест для досуга.

"За день остановили работу 7 бань и саун, а также 5 ресторанов, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Нарушителей находили не только в Иркутске, но и в Ангарске и Братске".

Также специалисты продолжают проверять и торговые точки, которые должны работать в период самоизоляции в особом режиме. Из 1749 магазинов нарушения нашли в 79. В основном нарушители не соблюдали правила гигиены, у некоторых отсутствовала разметка для социальной дистанции возле касс. А вот среди 729 объектов бизнеса, которые должны были закрыться на время пандемии коронавируса 14 продолжали открываться, несмотря на запрет. Всех нарушителей ждут большие штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU