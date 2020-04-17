Мошенники за сутки украли почти миллион у жителей Иркутской области

17 Апр 2020 2020-04-17T12:05:09+03:00

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В Иркутской области увеличилось количество телефонных мошенников, которые обманывают местных жителей, сидящих на самоизоляции. Только за сутки 16 апреля в полицию с заявлениями на аферистов обратились 14 человек - десять женщин и четверо мужчин. В общей сложности у них украли 921 тысячу рублей.

"Самой распространенной схемой мошенничества остается звонок из службы безопасности банка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Аферисты сообщают своим жертвам, что с их счета пытаются снять деньги, и просят перевести их на другую карту. В итоге сбережения попадают прямо в руки обманщиков".

Также имели место случаи мошенничества на сайтах бесплатных объявлений. Аферисты могут как ограбить человека во время покупки, попросив назвать данные карты и сняв оттуда все деньги, так и во время продажи, потребовав внести предоплату за несуществующий товар.

Один случай обмана был связан со звонком от несуществующего знакомого или родственника, попавшего якобы в трудную жизненную ситуацию. Как правило мошенники просят перевести им некоторую сумму, после чего перестают выходить на связь.

ИСТОЧНИК KP.RU