17 Апр 2020 2020-04-17T12:12:20+03:00

Проезд по улице Ядринцева в Иркутске ограничат с 20 апреля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Движение для автомобилей закрыли на время строительство тепловой сети

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Важная информация для иркутских автомобилистов, чей маршрут часто пролегает через Октябрьский район. С 20 апреля проезд по улице Ядринцева будет ограничен. Движение закроют на участке от улицы Трилиссера до улицы Красных Мадьяр.

«Ограничения проезда автотранспорта связано с первым этапом строительства тепловой сети, - сообщили в пресс-службе компании «Иркутскэнерго». Движение на этом участке восстановят 15 мая».

На время второго этапа – с 15 мая до 15 июня – проезд ограничат на участке от улицы Красных Мадьяр до дома №5а на Саянском переулке. Третий этап начнется с 15 июня. Автомобилистам придется искать пути объезда на участке от дома №5а по Саянскому переулку до дома №48 на улице Лызина. Полностью работы планируют завершить до 31 июля.

Водители, будьте внимательнее. Заранее перестройте свой маршрут, чтобы вовремя добраться до нужного места.

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ИСТОЧНИК KP.RU