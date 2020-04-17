17 Апр 2020 2020-04-17T13:09:40+03:00

Еще один случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Всего в регионе 55 случаев инфицирования, но уже 10 человек выздоровели

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Очередной случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутской области к вечеру 17 апреля. Об этом сообщает оперативный штаб. Итого количество заболевших в регионе увеличилось до 55 человек, из них 10 пациентов, к счастью, уже выздоровели. Напомним, умерли ранее двое сибиряков с коронавирусом.

В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Но на 17 апреля индекс самоизоляции в Иркутске составил всего 1,9 балла - ниже, чем в остальных городах области. Напомним, что за нарушение грозит административный штраф. Так, житель Усолья-Сибирского по решению суда выплатит две тысячи рублей за то, что он вышел во двор помыть автомобиль.

По данным на 16 апреля, на карте Иркутской области было 10 точек, где зарегистрирован коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU