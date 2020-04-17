Российские ученые создали тест, который определяет наличие коронавируса за 30 минут

17 Апр 2020 2020-04-17T13:20:07+03:00

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Узнать, болен ли человек коронавирусом, теперь можно всего за 30 минут. Настоящее чудо в период пандемии создала российско-японская команда. Точность результата уникальной тест-системы EMG свыше 99,9%. Корреспондент KP.RU поговорил с директором компании-производителя новейшей разработки ученых Ленаром Валеевым.

«Создание сверхточного теста началось с середины марта, - вспоминает Ленар Валеев. Главной своей задачей мы определили создание такой лаборатории, которую можно было бы легко масштабировать. Ведь во время пандемии важен каждый день».

Сначала в «Роспотребнадозре» к разработке отнеслись без особого энтузиазма. Все дело в том, что тест-система создана на основе диагностики изотермальных реакций. Их результаты до этого не всегда показывали точный результат. Но успешно пройденные клинические испытания доказали, что тест-система имеет право на существование.

«Нам предложили «вслепую» протестировать 800 образцов: 400 положительных и 400 отрицательных, - рассказывает Ленар Валеев. Наш тест показал 100-процентный результат - ни одной ошибки. Другие изотермические тесты такой точностью похвастаться не могут».

Тест-система позволяет определить болезнь, даже во время инкубационного периода. Ведь пациент может быть заражен, и сам того не зная, заражать других людей. Но не спешите бежать в аптеку за чудо-тестом. Пока их распространяют только в медицинских учреждениях.

«Тест-системы подходят для профессионального использования. В первую очередь в них нуждаются приемные покои в больницах, где нужно быстро разделить людей на COVID-положительных пациентов и тех, у кого вируса нет» - пояснил Ленар Валеев.

Тест позволяет получить результаты в кратчайшие сроки. Сдать анализ можно даже в аэропорту. Пока турист будет проходить пограничный контроль и получать багаж, медики узнают, болен ли пассажир.

Пока новейшую разработку доставили в Америку, Австралию и ОАЭ. Тест-систему ждут и добывающие компаний, которые ведут разработки в удаленных регионах вахтовым методом. Для них это легкий способ сохранить здоровье работников.

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ИСТОЧНИК KP.RU