10 пациентов вылечились от коронавируса в Иркутской области

17 Апр 2020 2020-04-17T13:27:41+03:00

По данным на 17 апреля, госпитализированы 43 человека с инфекцией

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В Иркутской области уже 10 человек победили коронавирус. Всего зарегистрированных случаев заражения инфекцией в регионе - 55. Из них 43 пациента еще находятся на лечении в больнице, а двое, напомним, ранее умерли. Об этом сообщает оперштаб региона.

Несмотря на положительные новости о выздоровевших, расслабляться и забывать про режим самоизоляции не стоит. По-прежнему приостановлена работа общепита, бань и саун, но полицейские находят тех, кто все-таки принимает клиентов. Им грозит штраф до 300 тысяч рублей. Наказывают и за фейки о коронавирусе - студентка заплатит 30 тысяч рублей за непроверенную информацию, которую сообщила своим одногруппникам.

Между тем, в Бурятии уже 112 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели и выписались 26 человек, 84 пациента на лечении. Умерли двое.

Заместитель председателя Думы Иркутска Леонид Усов: “В условиях пандемии Иркутску особенно остро нужен мэр”. Когда будет избран градоначальник? Уголок Профессора. Станислав Гольдфарб листает страницы истории Иркутска. 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU