Овчарка по кличке Люта помогла поймать вора в Иркутской области
Собака не только лучший друг человека, но и верный помощник. Так, овчарка по кличке Люта из Ангарска по горячим следам нашла мужчину, который совершил кражу в магазине.
«В полицию позвонила продавец. Она рассказала, что неизвестный мужчина схватил с витрины товар и убежал в неизвестном направлении, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. На месте преступления Люта тот час же взяла след, который привел сыщиков к злоумышленнику».
Люта смогла отыскать грабителя среди молодых людей, которые находились в соседнем микрорайоне. Стражи правопорядка доставили подозреваемого в отдел полиции. Как рассказали в пресс-службе ведомства, Люта служит уже около года. Но за этот короткий срок смогла поймать десятки преступников. На счету овчарки множество наград. В прошлом году она заняла второе место на соревновании по национальным видам дрессировки.
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ИСТОЧНИК KP.RU