55 жителей Иркутской области нарушили особый противопожарный режим

17 Апр 2020 2020-04-17T16:01:09+03:00

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Начиная с 10 апреля на территории Иркутской области действует особый противопожарный режим. Исключение составляет север региона, где его введут через месяц. В этот период нельзя выходить в лес, разводить костры, жарить шашлыки и сжигать мусор на приусадебных участках.

"За первую неделю особого противопожарного режима к ответственности привлекли 55 нарушителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по иркутской области. - Только за прошедшие сутки задержали 16 человек, не соблюдающих правила пожарной безопасности. Общая сумма штрафов составила 120 тысяч рублей".

Также патрульные группы регулярно проверяют, есть ли на территории региона места, захламленные горючими отходами и мусором. При неосторожном обращении с огнем они могут стать причиной возгорания. С начала пожароопасного периода обнаружили 33 таких захламления.

ИСТОЧНИК KP.RU