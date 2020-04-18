В Иркутске налетчик ворвался в дом к супружеской паре и ограбил его
14 апреля в один из отделов полиции Иркутска обратилась женщина, которая написала заявление об ограблении. Она рассказала, что около 6 вечера к ним в квартиру позвонил неизвестный. Хозяйка решила проверить, кто пришел и открыла дверь, после чего на нее налетел грабитель и начал ее избивать. На помощь пострадавшей пришел ее муж, которого злоумышленник тоже избил.
"После этого он забрал один из сотовых телефонов супругов, а затем прошел в квартиру и вынес оттуда все деньги, которые смог найти, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области".
Узнав все приметы злоумышленника, оперативникам удалось задержать его по горячим следам - он прятался вместе с добычей в одном из заброшенных домов неподалеку. Налетчиком оказался 33-летний ранее судимый житель Боханского района. На него уже завели уголовное дело за разбой.
ИСТОЧНИК KP.RU