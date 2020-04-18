2020-04-18T05:15:14+03:00
Происшествия

В Иркутске налетчик ворвался в дом к супружеской паре и ограбил его

Он избил мужа и жену, после чего вынес из квартиры все деньги
Анна ПОПОВА
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В Иркутске налетчик ворвался в дом к супружеской паре и ограбил егоВ Иркутске налетчик ворвался в дом к супружеской паре и ограбил егоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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14 апреля в один из отделов полиции Иркутска обратилась женщина, которая написала заявление об ограблении. Она рассказала, что около 6 вечера к ним в квартиру позвонил неизвестный. Хозяйка решила проверить, кто пришел и открыла дверь, после чего на нее налетел грабитель и начал ее избивать. На помощь пострадавшей пришел ее муж, которого злоумышленник тоже избил.

"После этого он забрал один из сотовых телефонов супругов, а затем прошел в квартиру и вынес оттуда все деньги, которые смог найти, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области".

Узнав все приметы злоумышленника, оперативникам удалось задержать его по горячим следам - он прятался вместе с добычей в одном из заброшенных домов неподалеку. Налетчиком оказался 33-летний ранее судимый житель Боханского района. На него уже завели уголовное дело за разбой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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