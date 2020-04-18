2020-04-18T06:10:49+03:00
Общество

Уровень "зарплаты мечты" для россиян рухнул почти в два раза

Раньше он составлял 155 тысяч, а теперь остановился на отметке в 80
Анна ПОПОВА
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Уровень "зарплаты мечты" для россиян рухнул почти в два разаУровень "зарплаты мечты" для россиян рухнул почти в два разаФото: Евгения ГУСЕВА
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Из-за пандемии коронавируса россияне стали мечтать о меньшей зарплате, сообщает KP.RU. если раньше жители нашей страны мечтали о заработке в размере не меньше 155 тысяч в месяц, то теперь их аппетиты поубавились: сейчас "оклад мечты" достигает лишь 80 тысяч. К такому выводу пришли специалисты портала Super Job, которые провели опрос среди 2500 россиян из 437 населенных пунктов.

К слову женщины чуть более объективно оценивают свои профессиональные навыки и не пытаются потребовать необоснованно высокую зарплату. Им для счастья нужен заработок не больше 70 тысяч, в то время как мужчины оценивают свой труд на все 90.

Запросы россиян во многом зависят и от возраста. Например, молодежи для счастья достаточно оклада в 60 тысяч рублей, в то время как старшему поколению нужно примерно 92 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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