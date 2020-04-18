Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области выросло до 57

18 Апр 2020 2020-04-18T06:24:59+03:00

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По состоянию на утро 18 апреля количество подтвержденных случаев коронавируса в Иркутской области увеличилось до 57. Еще вчера их было 55 - то есть, стало на два пациента больше. Однако есть и хорошая новость: еще один житель региона полностью вылечился от COVID 19.

"На сегодняшний день в медицинских учреждениях проходят лечение 44 пациента, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. - Также 11 человек выздоровели, еще 2 скончались".

Напомним, чтобы снизить количество заразившихся COVID 19, в правительстве региона приняли решение вновь продлить режим самоизоляции. Теперь его срок увеличился еще на неделю - то есть, до 26 апреля. В этот период из дома можно выходить только тем, кто работает в сферах, которые продолжают функционировать во время пандемии. Простым же горожанам разрешается покидать квартиры только, чтобы погулять с собакой, вынести мусор или дойти до ближайших магазина или аптеки.

ИСТОЧНИК KP.RU