2020-04-18T06:24:59+03:00
Здоровье

Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области выросло до 57

18 апреля один человек выздоровел и двое заболели
Анна ПОПОВА
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Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области выросло до 57Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области выросло до 57Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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По состоянию на утро 18 апреля количество подтвержденных случаев коронавируса в Иркутской области увеличилось до 57. Еще вчера их было 55 - то есть, стало на два пациента больше. Однако есть и хорошая новость: еще один житель региона полностью вылечился от COVID 19.

"На сегодняшний день в медицинских учреждениях проходят лечение 44 пациента, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. - Также 11 человек выздоровели, еще 2 скончались".

Напомним, чтобы снизить количество заразившихся COVID 19, в правительстве региона приняли решение вновь продлить режим самоизоляции. Теперь его срок увеличился еще на неделю - то есть, до 26 апреля. В этот период из дома можно выходить только тем, кто работает в сферах, которые продолжают функционировать во время пандемии. Простым же горожанам разрешается покидать квартиры только, чтобы погулять с собакой, вынести мусор или дойти до ближайших магазина или аптеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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