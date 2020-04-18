18 Апр 2020 2020-04-18T09:01:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудникам ГИБДД в Черемхово удалось задержать пьяного водителя, который грубо нарушил несколько правил дорожного движения. Нетрезвый лихач привлек внимание дорожных инспекторов, когда ехал на своем автомобиле ВАЗ на большой скорости.

"Когда сотрудники ГИБДД приказали водителю остановиться, он попытался скрыться, то и дело выезжая на полосу встречного движения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Чтобы остановить лихача, дорожным инспекторам пришлось несколько раз выстрелить по колесам его машины".

В итоге одну камеру прострелили, транспортное средство остановилось, и полицейские задержали нарушителя. Им оказался 23-летний местный житель. Ему назначили несколько штрафов, в том числе за вождение в нетрезвом виде. Автомобиль лихача отбуксировали на специальную автостоянку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/773886" frameborder="0"></iframe> В Черемхово дорожные инспекторы задержали пьяного лихача.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU