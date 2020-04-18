2020-04-18T09:01:51+03:00
Происшествия

В Черемхово дорожные инспекторы задержали пьяного лихача

Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось стрелять по колесам
Анна ПОПОВА
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В Черемхово дорожные инспекторы задержали пьяного лихачаВ Черемхово дорожные инспекторы задержали пьяного лихачаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сотрудникам ГИБДД в Черемхово удалось задержать пьяного водителя, который грубо нарушил несколько правил дорожного движения. Нетрезвый лихач привлек внимание дорожных инспекторов, когда ехал на своем автомобиле ВАЗ на большой скорости.

"Когда сотрудники ГИБДД приказали водителю остановиться, он попытался скрыться, то и дело выезжая на полосу встречного движения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Чтобы остановить лихача, дорожным инспекторам пришлось несколько раз выстрелить по колесам его машины".

В итоге одну камеру прострелили, транспортное средство остановилось, и полицейские задержали нарушителя. Им оказался 23-летний местный житель. Ему назначили несколько штрафов, в том числе за вождение в нетрезвом виде. Автомобиль лихача отбуксировали на специальную автостоянку.

В Черемхово дорожные инспекторы задержали пьяного лихача.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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