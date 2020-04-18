2020-04-18T10:45:38+03:00
Общество

Специальные автобусные маршруты в Дни памяти отменили в Иркутске

Это связано с режимом самоизоляции, который продолжает действовать в регионе
Анна ПОПОВА
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Специальные автобусные маршруты в Дни памяти отменили в ИркутскеСпециальные автобусные маршруты в Дни памяти отменили в ИркутскеФото: Андрей СТЕПАНОВ
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В дни Пасхи и Радоницы в Иркутске традиционно начинали курсировать специальные автобусы, которые возили горожан, желающих посетить могилы родственников, на Маратовское, Александровское и Ново-Ленинское кладбища. Однако в этом году рейсы отменили. Причина - режим самоизоляции, который, напомним, продлится, как во всем регионе, так и в областном центре, до 26 апреля.

"Настоятельно рекомендуем жителям города воздержаться от посещений общественных мест, и в частности от поездок на кладбище в Дни памяти, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска".

Но это не все ограничения, которые ввели для верующих в связи с распространением COVID 19. С 16 по 30 апреля в Иркутской области ограничили доступ ко всем храмам. Исключение сделали только для священнослужителей и некоторых работников церквей. Для удобства всех православных верующих праздничные богослужения в честь Пасхи пройдут в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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