Двоих мужчин, избивших инвалида, разыскивают в Иркутске
Сотрудники транспортной полиции разыскивают двоих неизвестных, которые напали на инвалида по зрению. Вечером 16 апреля они избили пенсионера на станции Мельниково в Иркутске. Свидетелями нападения стали пассажиры электрички, которая как раз в это время стояла на станции в ожидании отправления.
"Две пассажирки пригородного поезда "станция Глубокая - станция Черемхово" оказали потерпевшему пенсионеру необходимую помощь, - сообщили в пресс-службе ВС ЛУ МВД на транспорте. - Их также просят выйти на связь, чтобы поблагодарить за неравнодушие и расспросить обо всех деталях произошедшего".
Если вам известно-что-то о разбойном нападении на пенсионера, которое произошло 16 апреля, обязательно сообщите об этом в полицию. Деталей инцидента не так много, и любая помощь может быть полезной. Сотрудники МВД гарантируют всем, кто с ними свяжется, полную анонимность.
Номер телефона для связи с ВС ЛУ МВД на транспорте: 89501200382.
ИСТОЧНИК KP.RU