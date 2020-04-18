Двоих мужчин, избивших инвалида, разыскивают в Иркутске

18 Апр 2020 2020-04-18T12:32:52+03:00

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Сотрудники транспортной полиции разыскивают двоих неизвестных, которые напали на инвалида по зрению. Вечером 16 апреля они избили пенсионера на станции Мельниково в Иркутске. Свидетелями нападения стали пассажиры электрички, которая как раз в это время стояла на станции в ожидании отправления.

"Две пассажирки пригородного поезда "станция Глубокая - станция Черемхово" оказали потерпевшему пенсионеру необходимую помощь, - сообщили в пресс-службе ВС ЛУ МВД на транспорте. - Их также просят выйти на связь, чтобы поблагодарить за неравнодушие и расспросить обо всех деталях произошедшего".

Если вам известно-что-то о разбойном нападении на пенсионера, которое произошло 16 апреля, обязательно сообщите об этом в полицию. Деталей инцидента не так много, и любая помощь может быть полезной. Сотрудники МВД гарантируют всем, кто с ними свяжется, полную анонимность.

Номер телефона для связи с ВС ЛУ МВД на транспорте: 89501200382.

ИСТОЧНИК KP.RU